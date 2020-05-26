В Москве волонтерам разрешили навещать бездомных животных

Со вторника, 26 мая 2020 года, возобновляется посещение волонтерами 13 московских приютов для бездомных собак и кошек. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин, о чем «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Каждый волонтер должен получить в ГБУ «Мосволонтер» персональный ID и оформить волонтерский цифровой пропуск на сайте nedoma.mos.ru. График посещения четвероногих питомцев будут составлять зоозащитные организации, соблюдая квоту не более 15 волонтеров на один приют ежедневно.

Для обеспечения удобного и безопасного посещения приютов в условиях сохранения режима повышенной готовности Департамент ЖКХ Москвы разработал временный регламент, опубликованный на официальном сайте Мэра Москвы, соблюдение которого волонтерами во время посещения городских приютов обязательно.

Согласно документу, в обязанности волонтера входят выгул и социализация животных, осмотр состояния их здоровья и информирование персонала приютов о необходимости помощи, а также информационная поддержка поиска новых владельцев для обитателей приютов. При этом коммуникации с персоналом волонтеры должны осуществлять с соблюдением мер социального дистанцирования.

Согласно утвержденному Департаментом ЖКХ Москвы Временному регламенту по посещению приютов, волонтер должен быть полностью здоров. Волонтер также должен избегать возможных контактов с группой риска по вирусным заболеваниям, в том числе и COVID-19. Для работы в приюте волонтеру необходимо иметь при себе сменную одежду и средства индивидуальной защиты — перчатки, маски (по одной на каждые 2 часа присутствия), антисептик для рук. При этом переодеваться в рабочую одежду надлежит в специально отведённом для этого месте. По завершении работы он переодевается и покидает приют.

Следуя в сектор, к которому он прикреплен, волонтер должен соблюдать меры социального дистанцирования с персоналом приюта, а во время работы с животными — регулярно дезинфицировать руки. Сопровождая собак к месту выгула и далее, волонтер осуществляет контроль за животными во избежание конфликтов между ними.

Для отслеживания состояния здоровья животного или размещения в социальных сетях информации, направленной на поиск новых владельцев, волонтер может вести видеозапись на территории приюта.

