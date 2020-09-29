Бродячие собаки оккупировали российский город

Жительница Саратова пожаловалась на своры собак. Животных развелось так много, что они фактически оккупировали город. Об этом женщина сообщила на странице сообщества «Заводской Online Саратов» в соцсети «ВКонтакте».

Материалы по теме «Человейники станут еще хуже» Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей? По второму кругу Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?

Пользовательница сети с ником Юлия Кудряшка поделилась своей историей. Она шла по улице, когда к ней подбежали две собаки и стали ее обнюхивать. Позже к ним присоединилась остальная свора. По словам женщины, ее окружили около 10 собак, которые начали бросаться. В результате россиянке удалось отпугнуть животных и спастись. «Если бы на моем месте был ребенок, они бы его разорвали. Это страшно», — отметила пользовательница.

Это не первая жалоба на бродячих собак от жителей Саратова. В конце сентября 2020 года свору обнаружили в центре города рядом с проспектом Кирова. Жители обеспокоились ситуацией, так как в этом районе находится детская площадка, и всегда гуляет много людей. О том, обращались ли жители в администрацию города и какие меру будут приняты для решения проблемы, не сообщается.

В сентябре 2020 года жительница Екатеринбурга пожаловалась, что во время прогулки с ребенком ее окружили больше десяти собак. Одна из них укусила ее за ногу и разорвала колготки, а другая схватила за верхнюю одежду. Женщину спасли автомобилисты. Один из них разогнал свору, а другой помог матери с ребенком добраться до дома.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru



