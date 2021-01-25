Российская полицейская овчарка учуяла преступников за два километра

В Абакане служебная овчарка по кличке Адэллас взяла след и привела полицейских к подозреваемым, находившимся в двух километрах от места преступления. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, в ночь на 24 января подозреваемые разбили камнем окно магазина на улице Пирятинская, после чего проникли внутрь и украли ноутбук, продукты, сигареты и две тысячи рублей из кассы. Вместе с полицейскими на место приехала немецкая овчарка, которая почуяла преступников и пошла по их следу.

Служебная собака перешла улицу, провела сотрудников через городской парк, затем прошла еще две улицы и вывела полицейских к одному из домов, где безошибочно определила подъезд и даже поднялась на этаж, обозначив квартиру, в которой скрывались злоумышленники.

Ими оказались двое ранее неоднократно судимых мужчин 1997 и 1996 годов рождения. Похищенное было обнаружено в их квартире. В ходе проверки полицейские выяснили, что подозреваемые причастны к аналогичному преступлению. В ночь на 20 января они похитили 44 тысячи рублей из суши-бара. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Адэллас служит в полиции уже более семи лет и имеет богатый опытом в поимке преступников, отметили в МВД.

18 сентября 2020 года сообщалось, что в Ханты-Мансийске полицейская собака помогла найти россиянина, укравшего десять килограммов куриного мяса и два шампура у местного предпринимателя.