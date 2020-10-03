Домашних собак научат определять коронавирус у пассажиров аэропорта. Об эксперименте рассказала РИА Новости доцент кафедры клинических исследований домашних животных ветеринарного факультета Университета Хельсинки Анна Хиельм-Бьёркман.

Эксперимент в аэропорту Хельсинки начали проводить неделю назад, пассажиры могут добровольно поучаствовать в нем. Добровольцев просят протереть салфеткой кожу, после чего бросают ее в сосуд и относят собаке. Процедура занимает чуть менее одной минуты.

При этом личных данных пассажиров для теста не собирают. Если результат положительный, человека направляют в информационно-медицинский пункт для получения дальнейших инструкций. При проведении процедуры учитывают особенности пациента, в том числе аллергии на собаку или боязнь животных.

Как рассказала Хиельм-Бьёркман, в эксперименте участвуют не служебные собаки, а домашние питомцы. Они «дежурят» в зависимости от собственной выносливости. «Было обнаружено, что собаки легко обнаруживают коронавирус, дрессировка собак проходит относительно быстро, а результаты хорошие. Однако обучение собак на распознание коронавируса очень индивидуально», — отметила доцент.

По ее словам, на дрессировку собаки уходит от нескольких часов до нескольких месяцев. Отмечается, что собаки могут выявить коронавирус у человека раньше, чем ПЦР тест в лаборатории, так как им требуется меньшее количество материала для исследования. Также ученые выяснили, что питомцы смогли определить коронавирус у людей без симптомов за несколько дней до проявления всех признаков инфекции.

В августе Международный аэропорт Дубая первым в мире начал использовать собак для выявления пассажиров, зараженных коронавирусом.