Собаки будут вынюхивать больных с коронавирусной инфекцией

В Великобритании собак будут учить определять коронавирусную инфекцию по запаху. Об этом сообщает AsiaOne со ссылкой на Agence France-Presse.

Материалы по теме Что нужно знать о коронавирусе Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача

В исследовании, предложенном благотворительной организацией Medical Detection Dogs, будут участвовать специалисты из Даремского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины. В прошлом собаки, которых дрессировали в организации Medical Detection Dogs, научились вынюхивать рак, болезнь Паркинсона, малярию и некоторые бактериальные инфекции.

«В принципе, мы уверены, что собаки могут определять COVID-19, — говорит основательница благотворительной организации Клэр Гест (Claire Guest). — В данный момент мы пытаемся найти способ, который позволит нам безопасно уловить запах вируса у пациентов, чтобы показать его собакам. Цель заключается в том, чтобы собаки могли проверять всех, в том числе тех, у кого отсутствуют симптомы, и выявляли людей, кому следует сделать тест».

Глава отделения профилактики заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины полагает, что COVID-19, подобно другим респираторным заболеваниям, приводит к изменению запаха тела пациента. Это дает надежду на то, что собаки, обученные в Medical Detection Dogs, смогут искать и коронавирус SARS-CoV-2. По его словам, прежде они демонстрировали исключительно высокую точность при выявлении малярии.

Участники исследования рассчитывают, что добьются положительных результатов к тому времени, когда эпидемия пойдет на спад. В этом случае обученные собаки смогут работать в аэропортах, выявляя возможных носителей коронавируса SARS-CoV-2, прибывающих из других стран, и таким образом предотвратить повторное распространение инфекции.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 25,2 тысячи человек, выявлено 558 тысяч случаев заражения, из них 127,6 тысячи пациентов выздоровели Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!