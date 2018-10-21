Шестилетняя девочка спасла мать от зверского насилия отца

Жительница британского города Донкастер Джоди Киганс (Jodie Keegans) рассказала, что ее шестилетняя дочь спасла ее от насилия мужа, которое она терпела на протяжении трех лет. Об этом пишет The Sun.

В октябре 2017 года девочка подошла к своему учителю и призналась, что отец истязает ее мать. Учитель пожаловался в органы надзора, в результате чего мужчину арестовали, а в сентябре 2018-го его заключили в тюрьму на 18 лет.

Когда мужчину арестовали, женщину отправили в больницу. У нее диагностировали перелом плеча и ребер, а также травму позвоночника, на голове у женщины местами были вырваны волосы, а на теле остались следы от укусов. В больнице она провела пять рождественских дней. «Это было лучшее мое Рождество», — призналась Киганс.

Материалы по теме «Замшелые и отвратительные стереотипы» Можно ли считать женщину человеком и зачем? Отвечают россияне

По словам британки, муж не всегда был таким жестоким. Они познакомились в ночном клубе в 2005 году, а поженились спустя три года. «Все начиналось очень хорошо, вначале он был отличным мужем и отцом, но около трех лет назад его собственническое поведение начало обостряться», — вспоминает Киганс.

Муж не разрешал ей работать, пользоваться мобильным телефоном и встречаться с друзьями или членами семьи. Она даже пропустила похороны сестры, которая внезапно скончалась в 2015 году от недиагностированного рака.

Киганс называет дочку своим супергероем. «Она действительно спасла мою жизнь», — говорит мать.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!