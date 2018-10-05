Лукашенко сознался в побивании детей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию. Он подчеркнул, что не поддерживает идею о наказании детей и одновременно указал, что иногда этого нельзя избежать. Слова главы государства опубликованы на сайте его пресс-службы.

По словам Лукашенко, проблема домашнего насилия это «дурь, взятая на Западе». «Где-то кто-то брякнул — о противодействии насилию в семье. Это сейчас модная формулировка на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье», — сказал он.

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Президент подчеркнул, что необходимо исходить из ситуации, которая складывается в стране. «Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно, — отметил президент. — Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал», — признался президент.

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Законопроект, о котором идет речь, был разработан белорусским МВД. По мнению Лукашенко, эти документом должны заниматься другие ведомства: например, общественные организации, правительство и представители органов власти на местах.

У Лукашенко три сына. Старший — Виктор — занимает пост помощника президента по национальной безопасности и является членом Совбеза, средний сын Дмитрий возглавляет совет белорусского республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб».

Младший сын Лукашенко — Николай — родился в 2004 году регулярно появлялся с отцом на официальных мероприятиях. Мальчик в свое время встречался с Владимиром Путиным, Виктором Ющенко, Дмитрием Медведевым, Бараком Обамой. В разные годы он также стоял на трибуне во время военных парадов, участвовал в саммитах СНГ, присутствовал на генассамблее ООН, Олимпиадах в Пекине и Сочи. В 2016 году число его появлений на публике значительно сократилось, президент тогда объяснил это высоким ростом мальчика.

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