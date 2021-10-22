ТНТ раскритиковали после шутки об изнасиловании в колонии в новом шоу

Зрители осудили ТНТ за шутку об изнасиловании в сериале «Исправление и наказание»

Телеканал ТНТ раскритиковали после презентации трейлера комедийного сериала Анны Пармас «Исправление и наказание», в котором прозвучала шутка об изнасиловании в колонии. Соответствующий фрагмент видео доступен на YouTube-канале ТНТ.

В трейлере нового шоу героиня заявила заключенному, что одного из содержащихся в колонии «нужно изнасиловать». «Помните, мы с вами читали сказку "Волк и семеро козлят"? Там был момент, когда волк хотел обмануть козлят», — сказала она, на что заключенный ответил утвердительно. «Замечательно! Вашего новенького надо изнасиловать», — сообщила после этого героиня.

Шутка показалась многим зрителям неуместной. В комментариях под роликом многие напомнили о том, что портал Gulagu.net недавно опубликовал многочисленные видеозаписи с насилием в российских тюрьмах, и осудили телеканал.

«А съемочную группу "Исправления и наказания" [Федеральная служба исполнения наказаний] ФСИН проконсультировала, как пользоваться шваброй?», «Как можно снимать ситком про наши тюрьмы и смеяться над изнасилованиями в них?», «Телеканал ТНТ совершенно очумел. Шуточки про пыточную систему ФСИН — это все равно что гнилые ухмылки над убийством беременной женщины», — возмутились зрители. Некоторые также назвали шутку «днищем».

В начале октября в сети начали появляться ролики из крупнейшего архива видеозаписей тюремных пыток. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации. Впоследствии о пытках в колониях стали рассказывать и другие осужденные.