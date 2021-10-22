Актриса нового сериала ТНТ прокомментировала шутку про изнасилование в колонии

Бардо ответила на критику из-за шутки об изнасиловании в шоу «Исправление и наказание»

Актриса нового сериала «Исправление и наказание» телеканала ТНТ Наталья Бардо ответила на критику, возникшую из-за шутки об изнасиловании в колонии. Бардо назвала шоу качественным и смешным и посчитала, что ситуацию очень сильно перевернули. Ее комментарий публикует «Подъем».

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«Я вообще считаю, что юмор — это юмор. В нашей стране бывает, что все фантастическим образом переворачивают. Понятие юмор и понятие грани — это очень субъективно, об этом объективно говорить нельзя», — заявила Бардо.

Актриса также заявила, что считает шутки из сериала «Исправление и наказание» хорошими. По ее словам, там присутствует «настоящий юмор». «Это хороший ситком, качественный. Я могу сказать, что это до слез смешно, местами очень трогательно. С одной стороны суперразвлекательная история, с другой — она очень глубокая и социально значимая, сделанная с огромной любовью», — оценила Бардо сериал «Исправление и наказание».

Ранее телеканал ТНТ раскритиковали из-за комедийного сериала Анны Пармас «Исправление и наказание», в котором прозвучала шутка об изнасиловании в колонии. В трейлере нового шоу героиня заявила заключенному, что одного из содержащихся в колонии «нужно изнасиловать».

В комментариях под роликом многие напомнили о том, что портал Gulagu.net недавно опубликовал многочисленные видеозаписи с насилием в российских тюрьмах, и осудили телеканал.

В начале октября в сети начали появляться ролики из крупнейшего архива видеозаписей тюремных пыток. Объем архива, состоящего из видео с пытками над заключенными, составил 40 гигабайт. По словам правозащитника Владимира Осечкина, их снимали сотрудники ФСИН России на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации. Впоследствии о пытках в колониях начали рассказывать другие осужденные.