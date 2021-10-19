Путину доложили о пытках в российских колониях

Президент России Владимир Путин в курсе сообщений о случаях пыток в колониях. На вопрос о том, доложили ли ему об этом, ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что информация о пытках в колониях стала поводом для активных проверок со стороны соответствующих ведомств. Как отметил Песков, необходимо дождаться их результатов.

5 октября Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила о проверке сообщений о пытках и издевательствах над заключенными в туберкулезной больнице Саратовской области, которые появились в СМИ. В свою очередь Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела. Четверо сотрудников саратовского управления ФСИН были уволены.