Названы причины розыска передавшего правозащитникам видео с пытками заключенных

Передавший правозащитникам видеозаписи пыток над заключенными в российских колониях Сергей Савельев объявлен в розыск из-за грифа секретности над записями и нарушения правил освобождения из заключения. Такую причину назвали RT источники в силовых структурах.

По их данным, передача видео не является шпионажем или госизменой, однако файлы относились к сведениям для служебного пользования и носили гриф секретности. При этом видео правозащитникам он не передал, а продал за две тысячи долларов, добавил источник.

Кроме того, по их словам, Савельев нарушил правила условно-досрочного освобождения. Ранее, по данным RT, он отбывал срок за продажу наркотиков, а в 2017 году лежал в туберкулезной больнице №1 саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), где происходили пытки.

Дело в отношении Савельева возбудили еще в начале октября, добавил источник.

Ранее 23 октября стало известно, что МВД России объявило в федеральный розыск Савельева, передавшего правозащитникам видео с пытками заключенных в больнице №1 саратовского УФСИН, в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН, затем появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы.