Заключенные подожгли себя в российской колонии

В Новочеркасске заключенные залезли на крышу колонии и подожгли себя

Заключенные в колонии №14 «Хотунок» в Новочеркасске подожгли себя. Кадры инцидента публикует Telegram-канал Don Mash.

ЧП произошло вечером 1 ноября. Двое осужденных залезли на крышу здания, спустя некоторое время на них вспыхнула одежда. Пострадавшие выжили, их доставили к врачам с ожогами.

Позднее в ГУФСИН России по Ростовской области рассказали «Ленте.ру», что осужденные подожгли брюки и самостоятельно их потушили. В результате оба получили незначительные поверхностные ожоги. Медицинская помощь оказана на месте, в госпитализации они не нуждаются. Оба состоят на профилактическом учете как склонные к членовредительству.

Свой поступок они объяснили нежеланием подчиняться законным требованиям администрации учреждения и переходить в другой отряд.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН, затем появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.