Поссорившийся с женой мужчина облил ее бензином и поджег

В Италии украинец поссорился с женой, облил ее бензином и поджег

В итальянском городе Монца 40-летний украинец поссорился с женой, после чего облил ее бензином и поджег, сообщает издание Il fatto quotidiano.

Между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина вышел из квартиры, чтобы купить канистру с бензином. После этого он вылил ее на свою супругу, находящуюся в ванной, и кинул в нее горящую зажигалку. Пламя задело стиральную машину и мебель. Пострадавшая получила поверхностные ожоги, однако ее жизни ничего не угрожает.

Тревогу поднял сын супружеской пары — он вызвал пожарных и полицейских. Злоумышленник пытался сбежать, но сотрудникам полиции удалось его выследили и задержать.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области мужчина сжег двух находящихся в клетке попугаев во время семейной ссоры. Против него возбудили уголовное дело по части второй статьи 245 Уголовного Кодекса России («Жестокое обращение с животными»).