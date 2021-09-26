Россиянин сжег двух попугаев во время семейной ссоры

В Ленинградской области мужчина поджег клетку с двумя попугаями во время семейной ссоры

В Ленинградской области мужчина сжег двух находящихся в клетке попугаев во время семейной ссоры, заявили в пресс-службе Главного Управления МВД по региону. Сообщение приводит РИА Новости.

«23 сентября в полицию Гатчинского района с заявлением обратилась жительница деревни Марьино. Женщина сообщила, что вечером пятого сентября ее 36-летний супруг совершил сожжение двух попугаев, принадлежащих заявительнице», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что россиянин облил клетку с животными средством для розжига и поджег ее. Против него возбудили уголовное дело по части второй статьи 245 Уголовного Кодекса России («Жестокое обращение с животными»).

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