Двое несовершеннолетних россиян облили бензином и подожгли своего друга

В Алтайском крае два несовершеннолетних токсикомана облили мальчика бензином и подожгли

В Алтайском крае два подростка облили своего друга бензином и подожгли его. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в Горняке. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник, несовершеннолетние россияне нюхали в гараже различные вещества.

«По данным следствия, вечером 5 сентября 2021 года в городе Горняке 14-летний подросток находился на территории домовладения с двумя сверстниками. Один из его друзей из шалости облил одежду товарища бензином, а через некоторое время поджег зажигалку в непосредственной близости от юноши», — сообщили в пресс-службе СКР.

Мальчика доставили на вертолете в барнаульскую больницу, где у него диагностировали ожоги 50 процентов тела. На данный момент он находится в медицинском учреждении. По этому факту следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в московском СНТ «Красная Пахра» россиянин заживо сжег свою 76-летнюю учительницу по музыке, а также покалечил ее двоюродного брата, которому удалось выбраться из горящего дома.