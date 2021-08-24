Россиянина обвинили в покушении на убийство пяти человек

Жителя Архангельска обвинили в покушении на убийство семьи своего брата из пяти человек

Ранее судимый житель Архангельска обвиняется в покушении на убийство пяти человек, в том числе детей. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

В отношении 44-летнего Дмитрия Телюкина возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30, пунктам «а, в, е» части 2 статье 105 УК РФ («Покушение на убийство пяти лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, общеопасным способом») и части 2 статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога»).

Дело направлено в Исакогорский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.

По версии следствия, ночью 7 марта 2020 года Телюкин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни к семье своего брата поджег подушку, пока родственники с двумя детьми спали. После этого он покинул квартиру, рассчитывая на их гибель при пожаре.

В результате действий обвиняемого возник пожар, в котором сгорело все семейное имущество. Люди успели спастись, но получили ожоги.

Телюкин признал вину частично. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.