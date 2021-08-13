Стали известны подробности убийства сотрудника российской колонии заключенным

Появились подробности ЧП в курганской колонии №2, где заключенный напал на сотрудников учреждения и убил одного из них. Об этом сообщает Znak.com.

Утром 12 августа администрация узнала о готовящемся побеге. Сотрудники пришли с обыском в швейный цех колонии. Согласно полученной информации, бежать собирались осужденный за убийство бывший ополченец ДНР Александр Литвинов и двое других заключенных.

Когда прапорщик внутренней службы Дмитрий Беженар нашел Литвинова на чердаке над швейным цехом, заключенный вонзил ему заточку в грудь. На крик раненого прапорщика на чердак пришел начальник отдела безопасности колонии Станислав Кононыхин. Ему Литвинов также нанес несколько ударов заточкой, от полученных ранений офицер скончался.

Затем заключенный с чердака стал закидывать самодельными гранатами других сотрудников колонии. Он также поджег опилки, складированные на промзоне. Прибывшую пожарную машину Литвинов забросал коктейлями Молотова.

На переговоры с ним прибыл прокурор Курганской области Андрей Назаров. Заключенный отказался сдаваться. В 16:00 по местному времени его ликвидировали.

Ранее 13 августа сообщалось, что после уничтожения Литвинова в колонии был найден схрон, из которого изъяли 34 самодельные гранаты и коктейли Молотова, а также самодельное ружье. Литвинов воевал на юго-востоке Украины на стороне ополченцев, был сапером-подрывником.

Он отрицал свою вину в убийстве пожилой женщины, работавшей страховым агентом, тем не менее его приговорили к 19 годам заключения.

После ЧП в колонии возбуждено уголовное дело по статьям «убийство», «покушение» и «дезорганизация работы колонии».