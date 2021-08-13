Склад с гранатами нашли в российской колонии после убийства сотрудника

В курганской колонии №2, где заключенный убил сотрудника и ранил второго, нашли склад с гранатами и коктейлями Молотова. Об этом сообщает Znak.com.

Сотрудники колонии, узнавшие о тайнике с боеприпасами, пришли с обыском в помещение швейного цеха. В схроне были обнаружены 34 самодельные гранаты и коктейли Молотова. По другой информации, у заключенного было найдено самодельное ружье. На данный момент следствие выясняет, каким образом его могли сделать осужденные. К проверке также подключились сотрудники ФСБ.

Заключенный, совершивший нападение на тюремщиков, оказался ветераном боевых действий в Донбассе — 43-летний украинский мигрант Александр Литвинов. Он служил в ополчении, был сапером-подрывником. Потом приехал в Россию, жил один. Его адвокат Наталья Кускова сообщила, что Литвинов не признавал свою вину в убийстве пожилой женщины, работавшей страховым агентом. Преступление было совершено 24 декабря 2017 года в селе Красный Уралец Курганской области. По версии следствия, Литвинов убил потерпевшую из-за золотых украшений и денег. Его приговорили к 19 годам лишения свободы.

12 августа стало известно о нападении заключенного на сотрудников колонии №2 в Курганской области. В результате погиб начальник караула, его коллега получил ранение. Заключенный использовал острый предмет. При задержании он оказал сопротивление и был уничтожен.

Возбуждено уголовное дело по статьям убийство, покушение и дезорганизация работы колонии.