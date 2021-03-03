В колонии вспыхнул бунт из-за попытки конвоиров сфотографировать татуировки зэка

В исправительной колонии Татарстана заключенные подняли бунт из-за отказа одного из заключенных разрешить конвоирам сфотографировать свои татуировки. Об этом в среду, 3 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

Конфликт начался во время обыска в камерах: конвоиры попросили арестанта разрешить сфотографировать его татуировки в виде воровских звезд. Он отказался и устроил драку, которую поддержали другие заключенные.

В результате зачинщик бунта, уже отбывающий наказание, получил еще одно уголовное дело по статье 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») УК РФ.

В начале апреля 2020 года заключенные устроили бунт в ангарской ИК-15 в знак протеста против действий администрации. 20 зэков порезали руки, на следующий день 300 осужденных отказались выйти на зарядку. Они собрались на плацу и забрасывали охранников камнями. Во время бунта возник пожар, были уничтожены швейный цех, склад, свиноферма и несколько десятков модульных зданий. Беспорядки были пресечены спецназом ФСИН в ночь на 11 апреля.