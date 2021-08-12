В российской колонии заключенный убил сотрудника и ранил второго

В колонии Курганской области убит сотрудник и ранен второй, нападавший ликвидирован

В Курганской области в исправительной колонии №2 в результате нападения заключенного был убит сотрудник учреждения, второй получил ранения. Об этом сообщает URA.RU.

Нападавший попытался оказать сопротивление при задержании и был уничтожен. Информацию о ЧП подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.

Заключенный, отбывавший наказание сроком 19 лет, напал с колюще-режущим предметом во время обыска на начальника караула. Он скончался на месте. Пострадал его коллега.

Возбуждено уголовное дело по статьям убийство, покушение и дезорганизация работы колонии.