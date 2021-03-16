Заключенные устроили бунт в московском СИЗО «Водник»

Более десятка заключенных устроили бунт в московском СИЗО «Водник» — инцидент произошел 14 марта. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, арестанты из первого режимного корпуса повредили восемь камер видеонаблюдения, четыре информационных стенда, восемь форточек для раздачи пищи, смотровые глазки камер, радиоприемник и четыре кнопки вызова сотрудников СИЗО.

Кроме этого, зачинщики бунта напали на прапорщика, дежурившего в тот вечер в изоляторе. Заключенные выкрикивали в его адрес угрозы и бросали в него попавшие в руки предметы. К настоящему времени уже опрошены сотрудники СИЗО «Водник», а также устроившие бунт арестанты.

Комментариев от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по поводу инцидента на данный момент не поступало.

3 марта сообщалось, что в исправительной колонии Татарстана заключенные подняли бунт из-за отказа одного из заключенных разрешить конвоирам сфотографировать свои татуировки.