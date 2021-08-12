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Россиянин напал на беременную жену с топором и угрожал ножом двухлетней дочери

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Житель Калининградской области набросился на беременную жену с топором и угрожал дочери

Житель поселка Коврово Калининградской области напал на беременную жену с топором. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь на 12 августа пьяный россиянин набросился на женщину, находящуюся на девятом месяце беременности. Ей удалось выбежать на улицу, но в доме остались трое детей: девятилетний и шестилетний сыновья и двухлетняя дочь. Мужчина взял девочку на руки и угрожал ножом.

На переговоры с россиянином приехали полиция и специальный отряд быстрого реагирования «Викинг».

«Девочка не пострадала. В настоящее время подозреваемого задержали, с ним работают следователи регионального управления Следственного комитета. Потерпевшей женщине и детям оказана необходимая медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, малолетнего, женщины и незаконном лишении свободы, совершенном с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина во время ссоры хотел пнуть жену, но попал по новорожденной дочери. Девочку, которой меньше месяца, госпитализировали с травмой головы, она находится в состоянии средней степени тяжести. Отца ребенка поместили в изолятор временного содержания.

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