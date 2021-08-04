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Пьяный россиянин душил восьмилетнего ребенка до потери сознания для воспитания

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Фото: Depositphotos

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина пытался задушить восьмилетнего мальчика, занимаясь его воспитанием. Ребенок потерял сознание. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как стало известно «Агентству журналистских расследований», ночью жена петербуржца вызвала полицию из туалета — там она пряталась от супруга. За дверью также находился общий ребенок пары.

Мужчина начал душить мальчика, когда тому не понравилось, что он выпивает и одновременно воспитывает сына. Ребенок потерял сознание, после чего отец ударил его головой об пол.

Когда приехала полиция, сотрудники задержали россиянина, который ранее был судим за покушение на убийство. Восьмилетнему мальчику вызвали скорую — у него зафиксировали травмы головы и ссадины. Он доставлен в больницу, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее россиянин в Кемеровской области пытал сына гражданской жены раскаленным утюгом. Он в нетрезвом состоянии прижигал утюгом руки и ноги 11-летнему ребенку — из-за этого мальчик несколько дней не ходил в школу.

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