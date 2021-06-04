Органы опеки проверят на халатность после изъятия у матери жевавших окурки детей

Следственный комитет (СК) России начал проверку органов опеки и системы профилактики Новосибирской области после изъятия у матери детей, жевавших окурки. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК по региону.

Отмечается, что сотрудники ведомства дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и соответствующих органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Еще одну проверку организовали в ГУ МВД по Новосибирской области. В ходе нее было установлено, что видео сняли еще в 2020 году и сейчас жилищно-бытовые условия «не соответствуют опубликованным на видеозаписи».

В полиции добавили, что семья стоит на профилактическом учете, инспекторами ПДН на постоянной основе проводится профилактическая работа.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области у матери забрали семерых детей. Россиянка морила их голодом и вынуждала жевать окурки.