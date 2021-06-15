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Россиянин морил голодом пасынка и заставлял спать на полу из-за плохих оценок

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Житель Санкт-Петербурга из-за проблем с учебой у 13-летнего пасынка не кормил его и заставлял его спать на полу, сообщает «Фонтанка.ру».

«[Подозреваемый] систематически наносил мальчику побои, причинив своими действиями ему физические и психические страдания», — говорится в сообщении Следственного комитета (СК) Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, петербуржец с 31 мая по 7 июня 2021 года систематически бил пасынка. Он испытывал к нему неприязнь и пользовался тем, что ребенок находится в материальной зависимости от него.

Как сообщает «Фонтанка.ру», об истязаниях мальчика в правоохранительные органы заявила мать. Она рассказала, что отчим из-за плохих оценок мог бить ребенка не только руками и ногами, но и проводом от удлинителя. Уточняется, что мужчина также ударил ребенка по лицу, после чего у него образовалась обширная гематома. В издании добавили, что подозреваемый ранее не был судим.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее в Ростовской области вдовец избил родную дочь за съеденный бутерброд. Любовница мужчины установила камеру на кухне и ввела в доме расписание приема пищи. Одна из дочерей вдовца ночью решила съесть бутерброд и забыла закрыть дверцу холодильника.

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