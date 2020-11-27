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Россиянин избил дочь за съеденный бутерброд

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Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

В Ростовской области вдовец избил родную дочь, которая ночью попыталась съесть бутерброд. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам источника издания в правоохранительных органах, ситуация в семье начала нагнетаться с появлением у многодетного отца Виталия (имя изменено) любовницы, которая с дочерью переехала жить в новую семью. Неродные дети раздражали женщину, поэтому она ввела в доме расписание приема пищи, а на кухне установила камеру, чтобы следить за соблюдением правил.

Одна из дочерей Виталия проснулась ночью от голода и съела бутерброд, но забыла плотно закрыть дверцу холодильника. Любовница отца обнаружила это и рассказала о «проступке» девочки. Гражданские супруги просмотрели записи с камер видеонаблюдения, чтобы убедиться, что ребенок пренебрег правилами.

Тогда Виталий схватил ремень и начал избивать девочку. По словам ребенка, мачеха в этот момент стояла рядом и улыбалась. Об избиениях в полицию заявили родственники покойной супруги Виталия. После случившегося дочь госпитализировали, а любовница ушла из дома.

Виталий признался, что ему стыдно за свой поступок. «Мне очень больно. Ведь я искренне люблю детей», — сказал мужчина. При этом все дети захотели остаться с отцом, а за проступок ему грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Ранее житель Биробиджана приревновал супругу, сломал ноги их годовалой дочери и искусал ее. По словам шестилетнего брата девочки, отец напился водки и начал вести себя неадекватно.

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