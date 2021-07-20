Россиянин пытал 11-летнего ребенка раскаленным утюгом

В Кемеровской области 32-летний россиянин пытал сына гражданской жены раскаленным утюгом. Об этом сообщается на сайте следственного управления по региону.

Мужчина в нетрезвом состоянии неоднократно прижигал утюгом руки и ноги 11-летнему ребенку. Мальчик несколько дней не ходил в школу. Семья стояла на профилактическом учете, ожоги на теле ребенка заметили инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), которые пришли с проверкой. Ребенка забрали и отправили в больницу.

«По ходатайству следователя, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием он сотрудничал, вину признал», — сообщается на сайте.

Мужчине предъявлены обвинения по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением пыток»), за которое предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Также сообщается, что мать мальчика хотят лишить родительских прав. На нее возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ( «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга из-за проблем с учебой у 13-летнего пасынка не кормил его и заставлял спать на полу. Россиянин с 31 мая по 7 июня 2021 года систематически бил пасынка. Он испытывал к нему неприязнь и пользовался тем, что ребенок находится в материальной зависимости от него.