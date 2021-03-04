В России годовалая девочка попала в детдом из-за сотрудницы ПДН и умерла

В городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области годовалая девочка с инвалидностью умерла в доме ребенка. Ее изъяли из семьи после конфликта между матерью и сотрудницей комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН), защищающей права детей. Публикация об этом появилась в сообществе «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» во «ВКонтакте» 1 марта.

Девочка оказалась в детском доме после того, как ее мать Алена не смогла открыть дверь врачам. Ее сожитель уехал на работу и запер квартиру снаружи. Ребенок был на контроле у врачей из-за своего состояния, Алена попросила медиков прийти позже, но они вызвали инспекторов ПДН, Росгвардию и сотрудников опеки.

«Сломали дверь, посмотрели, что жизни ребенка ничто не угрожает, дома чисто, еда и лекарства у ребенка имеются, мама трезвая», — говорится в публикации. При этом, по словам автора поста, сотрудница ПДН вызывающе себя вела, Алена не сдержалась и оскорбила ее. Тогда сотрудница ПДН написала на мать девочки заявление по статье 319 УК («Оскорбление представителя власти»), ее забрали в Следственный комитет, а ребенка доставили в больницу на медосмотр. При этом мать не была ограничена в правах на ребенка и не была лишена их.

Позднее Алена хотела лечь в больницу вместе с дочерью, так как ей требовался постоянный уход — у девочки отсутствовал глотательный рефлекс, и она могла подавиться при кормлении. Женщине не разрешили это сделать. 25 февраля Алене сообщили, что ребенок умер во время кормления в Доме малютки в Зеленогорске.

Тело девочки доставили в Ленинск-Кузнецкий морг, похороны назначили на 27 февраля. В день похорон матери сообщили, что тело ребенка вернули в Зеленогорск после того, как в ритуальное агентство позвонила сотрудница ПДН и сообщила, что Алена отказалась хоронить ребенка. Похороны все же удалось провести 27 февраля в Ленинске-Кузнецком, при этом сотрудница ПДН, с которой произошел конфликт, якобы призывала похоронное агентство отказать матери в захоронении, так как оплатить его она не в состоянии.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку, сообщается на сайте ведомства.