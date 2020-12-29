В России чиновницу отправили в колонию за ребенка с обмороженными ногами

В Брянске чиновницу мэрии отправили в колонию-поселение на год за то, что она не проследила за неблагополучной семьей, где нашли приемную девочку с обмороженными ногами. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, осужденная россиянка работала начальницей группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи материнства и детства городской администрации.

С апреля 2016 года по май 2020 она не контролировала, в каких условиях живет приемный ребенок и как родители исполняют свои обязанности по его содержанию и воспитанию. Из-за этого здоровью девочки был причинен тяжкий вред, сообщили в прокуратуре.

Чиновницу признали виновной по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Кроме лишения свободы, суд на два года запретил ей занимать должности в органах в области опеки и попечительства, связанные с организационно-распорядительными функциями.

В июне в одном из частных домов города нашли истощенную семилетнюю девочку с обмороженными ногами. На ребенке была грязная одежда, от него исходил неприятный запах, его сразу госпитализировали.

Предположительно, родители ребенка злоупотребляли алкоголем. К моменту обнаружения девочки ее мать вторую неделю не была дома, а отец все время пил. Ее забрал к себе сосед — мужчина зашел к ним выпить и увидел худую девочку посреди беспорядка, внешне она выглядела не на семь лет, а на три года. Он помыл и накормил девочку, а затем обратился в полицию.