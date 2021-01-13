В России госпитализировали 13-летнюю девочку весом 14 килограммов

В Бурятии госпитализировали с истощением 13-летнюю девочку весом в 14 килограммов. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по республике.

По данным ведомства, россиянка поступила в Детскую клиническую республиканскую больницу 21 ноября 2020 года. Следователи выяснили, что ребенок живет в одном из сел Заиграевского района с матерью, которая одна воспитывает троих несовершеннолетних детей.

К моменту госпитализации ребенка семья не состояла на учете органов опеки и полиции. Мать рассказала, что истощение девочки наступило из-за общего заболевания, связанного с родовой травмой. При этом женщина не обращалась за лечением дочери, пока ее состояние не усугубилось.

Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Ранее в Брянске чиновницу из органов опеки отправили в колонию-поселение на год за то, что она не проследила за неблагополучной семьей, где нашли приемную девочку с истощением и обмороженными ногами. С апреля 2016 года по май 2020 она не контролировала, в каких условиях живет приемный ребенок и как родители исполняют свои обязанности по его содержанию и воспитанию.