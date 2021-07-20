Студентка из Конго умерла на улице российского города

В Белгороде умерла 29-летняя иностранная студентка из Конго. Информация об этом появилась в паблике «Белгород — Билайв» социальной сети «ВКонтакте».

По информации из социальной сети, 17 июля в одном из дворов города девушке стало плохо, она потеряла сознание и упала. Очевидцы происшествия вызвали скорую, студентку госпитализировали. Как выяснилось позже, она скончалась в больнице. Сообщается, что девушка училась на первом курсе государственного технологического университете имени Шухова.

Как пишет Telegram-канал «Белгород №1», причиной смерти девушки могло стать отравление неизвестными веществами.

На месте происшествия друзья погибшей зажгли свечи в память о ней.

Ранее сообщалось, что российский студент умер во время сдачи экзамена. Студент физико-технологического института пришел на экзамен, однако, не дошел до аудитории — ему стало плохо. Однокурсники принесли ему воды и вызвали скорую, но молодой человек скончался до приезда медиков.