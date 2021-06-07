Российский студент умер во время сдачи экзамена

В Екатеринбурге первокурсник магистратуры Уральского федерального университета (УРФУ) умер во время сдачи экзамена. Об этом сообщает новостной портал «Екатеринбург онлайн».

Как сообщается, студент физико-технологического института пришел на экзамен, однако, не дошел до аудитории — ему стало плохо. Однокурсники принесли ему воды и вызвали скорую, но молодой человек скончался до приезда медиков. О причинах смерти пока не сообщается.

«Сегодня в корпусе УрФУ скончался студент первого курса магистратуры физико-технологического института.(...) Выражаем соболезнования родным, близким и сокурсникам», — сообщили в пресс-службе университета.

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