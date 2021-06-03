Российский девятиклассник умер после попытки суицида из-за результатов ОГЭ

16-летний девятиклассник из Санкт-Петербурга покончил с собой из-за проваленного ОГЭ по математике. Врачам не удалось его спасти. Об этом стало известно «Фонтанке.ру».

Около часа дня в правоохранительные органы поступил звонок о попытке суицида. Врачи сообщили, что госпитализировали молодого человека в Филатовскую детскую больницу с травмами тела и конечностей, у него диагностировали множественные переломы.

По предварительной информации, полицейские изъяли из квартиры подростка его телефон, в котором нашли переписку с результатами экзамена. Как сообщает Telegram-канал Mash, в телефоне подростка нашли сообщение от учительницы математики с фразой «ты не сдал».

24 мая сообщалось, что в Северной Осетии школьница умерла на ОГЭ. Девочка была отличницей и переживала из-за успеваемости. Предположительно, смерть подростка наступила из-за удушения рвотными массами. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход проверки случившегося на контроль в центральном аппарате ведомства.