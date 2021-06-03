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Российский школьник узнал результаты ОГЭ и попытался покончить с собой

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге девятиклассник попытался покончить с собой, узнав результаты Основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, 16-летнего школьника нашли на Дунайском проспекте. Его госпитализировали с тяжелыми травмами: открытой черепно-мозговой, ушибом головного мозга, повреждениями внутренних органов.

Как пишет Mash, в телефоне подростка нашли сообщение от учительницы математики с фразой «ты не сдал».

24 мая сообщалось, что в Северной Осетии школьница умерла на ОГЭ. Девочка была отличницей и переживала из-за успеваемости. Предположительно, смерть подростка наступила из-за удушения рвотными массами. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход проверки случившегося на контроль в центральном аппарате ведомства.

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