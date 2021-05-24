Российская школьница умерла во время ОГЭ

В городе Моздок в Северной Осетии школьница умерла во время сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщило издание «15-й регион».

По предварительным данным, среди возможных причин смерти россиянки названы жаркая погода и проблемы с сердцем.

Другие подробности произошедшего не уточняются.

В августе 2020 года учащийся третьего курса Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге умер во время сдачи норматива по бегу. Врачи пытались оказать ему помощь, но курсант скончался. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Курсант был родом из Барнаула и учился на кафедре оптико-электронных средств контроля 5-го факультета.