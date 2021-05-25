Появились подробности смерти российской школьницы на ОГЭ

Причиной смерти школьницы из Моздока, умершей на Основном государственном экзамене (ОГЭ), стало удушение рвотными массами, а не сердечный приступ. Подробности произошедшего раскрыл Telegram-канал MashGor.

По его данным, россиянке стало плохо перед экзаменом по русскому языку. У нее начался рвотный рефлекс, она задохнулась и потеряла сознание. Смерть наступила по дороге в больницу.

Как пишет Mash, Минздрав опроверг озвученную ранее версию о сердечном приступе, однако сердце школьницы проверят, для этого назначена гистологическая экспертиза.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доклад о ходе доследственной проверки и поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Информация о смерти школьницы из Северной Осетии на ОГЭ появилась 24 мая. Среди возможных причин называли жаркую погоду и проблемы с сердцем. Сообщалось, что девочка была отличницей и волновалась из-за успеваемости.