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Появились подробности смерти российской школьницы на ОГЭ

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Причиной смерти школьницы из Моздока, умершей на Основном государственном экзамене (ОГЭ), стало удушение рвотными массами, а не сердечный приступ. Подробности произошедшего раскрыл Telegram-канал MashGor.

По его данным, россиянке стало плохо перед экзаменом по русскому языку. У нее начался рвотный рефлекс, она задохнулась и потеряла сознание. Смерть наступила по дороге в больницу.

Как пишет Mash, Минздрав опроверг озвученную ранее версию о сердечном приступе, однако сердце школьницы проверят, для этого назначена гистологическая экспертиза.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доклад о ходе доследственной проверки и поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Информация о смерти школьницы из Северной Осетии на ОГЭ появилась 24 мая. Среди возможных причин называли жаркую погоду и проблемы с сердцем. Сообщалось, что девочка была отличницей и волновалась из-за успеваемости.

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