Поджигателя отдела российской полиции отправили на принудительное лечение

Манский районный суд по итогам рассмотрения уголовного дела о поджоге отдела полиции принял решение направить на принудительное лечение местного жителя, обвиняемого в совершении преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края.

Мужчине вменяли покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, однако психиатры рекомендовали применить к нему меры медицинского характера.

По данным следствия, в ночь на 5 декабря 2020 года обвиняемый бросил бутылку с горючей смесью в отдел полиции в селе Шалинское. Возникший пожар быстро потушили, никто из сотрудников внутренних дел и посетителей не пострадал. Поджигателя поймали и привлекли к уголовной ответственности.