Пьяный россиянин сжег дом бросившей его пенсионерки

В Тюменской области пьяный мужчина сжег дом пенсионерки, которая его бросила

В Тюменской области пьяный россиянин сжег дом 70-летней пенсионерки, которая его бросила. Об этом рассказали в пресс-службе Исетского районного суда, сообщает URA.RU.

Там заявили, что 45-летний мужчина поджег дрова и резину, которые принес в дом женщины. В суде рассказали, что в результате пожара сгорели дом и надворные постройки.

Ущерб пенсионерке составил 700 тысяч рублей. За уничтожение чужого имущества россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Башкирии 18-летний россиянин после ссоры с девушкой поджег дом, в котором спали ее мать и двое детей. В прокуратуре сообщили, семье удалось спастись благодаря матери, которая проснулась и потушила огонь.