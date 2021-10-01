Россиянина заподозрили в поджоге машины начальника отдела полиции

39-летнего жителя села Чарышское заподозрили в поджоге машины начальника местного отдела полиции. Об этом в пятницу, 1 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю.

По версии следствия, вечером 28 сентября россиянин облил горючей жидкостью капот машины, которая принадлежала полицейскому, временно исполняющему обязанности начальника ОМВД по Чарышскому району. После этого мужчина поджег авто и скрылся. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Вскоре алтайца поймали, его мотив — неприязненные отношения с полицейским. Теперь ему грозит ответственность по части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба») УК РФ. Известно, что данная статья подразумевает санкции в виде принудительных работ или лишения свободы сроком до пяти лет.