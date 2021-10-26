Правозащитники подсчитали количество жалоб на насилие в Саратовской колонии

ОНК: заявления о насилии в саратовской колонии и больнице подали почти 200 заключенных

Почти 200 заключенных из исправительной колонии №13 УФСИН по Саратовской области подали заявления о насилии как в самом учреждении, так и во время пребывания в Областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1). Об этом рассказал РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Денис Соболев.

По его словам, в рамках визита в ИК-13 правозащитники пообещали заключенным, что никаких негативных последствий для них не будет, и «люди написали порядка 185 заявлений. Сейчас передано в Следственный комитет, в МВД… Мы со своей стороны взяли это на контроль», — сказал он.

Соболев уточнил, что помимо жалоб на насилие, заключенные подали еще 10 заявлений, связанных с вопросами медицины, организации свиданий.

Ранее адвокат Снежана Мунтян рассказала, что свыше 400 заключенных саратовской колонии №13 пожаловались на пережитые ими пытки и подали соответствующие заявления. По ее словам, осужденные заявляют о фактах насилия над ними в ИК-13 и областной туберкулезной больнице (ОТБ-1), а также о вымогательстве денег. Защитник отметила, что об изнасилованиях в колонии данных пока нет.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН, затем появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.

ФСИН заявила о проверке сообщений о пытках и издевательствах над заключенными. Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела. Четверо сотрудников саратовского управления ФСИН были уволены.