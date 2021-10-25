400 заключенных заявили о насилии над ними в саратовской колонии

Свыше 400 заключенных саратовской колонии № 13 пожаловались на пережитые ими пытки и подали соответствующие заявления. Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших Снежана Мунтян.

По ее словам, осужденные заявляют о фактах насилия над ними в ИК-13 и областной туберкулезной больнице (ОТБ-1), а также о вымогательстве денег. Защитник отметила, что об изнасилованиях в колонии данных пока нет.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН, затем появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.

ФСИН заявила о проверке сообщений о пытках и издевательствах над заключенными. Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела. Четверо сотрудников саратовского управления ФСИН были уволены.