Омбудсмен назвала проявлением смелости разоблачение пыток в саратовской колонии

Уполномоченный по правам человека в России назвала проявлением смелости действия программиста Сергея Савельева, который разоблачил пытки в саратовской колонии и передал видеоархив правозащитному проекту gulagu.net. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции «Вести ФМ».

Омбудсмен подчеркнула, что этот человек важен для расследования, поскольку он является главным свидетелем, который может донести информацию, способствующую объективному наказанию виновных.

«Человек, который проявил смелость в том, чтобы противостоять вот этому уродливому явлению», — заявила Москалькова.

МВД объявило Савельева в федеральный розыск в связи с возбужденным против него уголовным делом. 23 октября стали известны причины: передача видео не является шпионажем или госизменой, однако файлы относились к сведениям для служебного пользования и носили гриф секретности. Кроме того, программист нарушил правила УДО.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН, затем появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы.