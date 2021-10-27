Россиянин поджег бывшую возлюбленную ради эксперимента

Жителя Новоаннинского будут судить за поджог бывшей возлюбленной ради эксперимента. Во время застолья мужчина заметил, что у подруги подозрительно светятся глаза в темноте, и решил проверить, будет ли она гореть, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в своем Telegram-канале.

Сорокалетнему россиянину вменяют пункт «б» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с мучениями для потерпевшего»).

По данным следствия, в мае 2021 года мужчина с экс-возлюбленной выпивали у подозреваемого дома. Он предложил ей возобновить отношения, она отказалась, поэтому между ними возникла ссора. Позже мужчина заметил, что у экс-возлюбленной подозрительно светятся глаза в темноте, и предположил, что она превратилась в ведьму. По этой причине он решил ее поджечь.

Женщина с тяжелыми ожогами еще около суток провела в квартире сожителя. Потом ее отвезли в ожоговый центр в Волгограде, однако врачам не удалось ее спасти.

Ранее в Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и сожжении девушки, совершенном восемь лет назад. Следователи рассматривают версию, что при встрече девушка шантажировала бывшего любовника совместными интимными фотографиями. Она требовала денежную компенсацию и угрожала, что в противном случае отправит снимки его невесте. После этого, как полагает следствие, мужчина задушил шантажистку, увез ее тело в лес и сжег.