Россиянин сжег любовницу за шантаж интимными фотографиями

В Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и сожжении девушки, совершенном восемь лет назад. Об этом сообщает 47news.

26-летняя девушка ушла из дома в Сланцевском районе ночью 15 мая 2009 года. Последним с ней общался бывший любовник, который уже встречался с новой подругой и готовился к свадьбе. Мужчина не отрицал, что встречался с пропавшей, но никаких доказательств его причастности к совершению преступления не было.

После того, как в следственный отдел пришел брат девушки, выяснились подробности случившегося. Следователи рассматривают версию, что при встрече девушка шантажировала бывшего любовника совместными интимными фотографиями. Она требовала денежную компенсацию, в противном случае, угрожала, что отправит снимки его невесте. После этого, как полагает следствие, мужчина задушил шантажистку, увез ее тело в лес и сжег.

В Волгоградской области в конце октября арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве двух девушек. Подруги пропали в середине месяца после того, как вышли с ним из караоке-клуба. Через несколько дней их тела обнаружили в лесу.