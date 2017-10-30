Волгоградского маньяка арестовали за убийство двух девушек из караоке-клуба

Волжский городской суд Волгоградской области арестовал недавно отбывшего срок за изнасилование Александра Масленникова, обвиняемого в убийстве двух девушек. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщила пресс-служба суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 16 декабря 2017 года. «В судебном заседании обвиняемый Масленников А.А. не возражал против удовлетворения ходатайства следователя», — отмечается в сообщении суда.

По версии следствия, в середине октября обвиняемый вышел из караоке-клуба в Волжском с двумя девушками. Через несколько дней их тела обнаружили в лесополосе.

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С 18 октября Масленникова объявили в розыск по подозрению в убийстве девушек. 27 октября он был задержан в подмосковных Химках у подруги, с которой познакомился в соцсетях. Масленников признался в двойном убийстве.

Подозреваемому 31 год. В мае он освободился из колонии, где отбывал 11-летний срок за изнасилование.

СМИ отмечают, что в Волжском освободившийся Масленников проживал у отца и снимал еще одну квартиру для встреч с любовницами. Туда он, предположительно, и отвел пропавших девушек. Из подъезда вышел один с двумя большими сумками. По данным из отдельных источников, Масленников пропустил тела убитых девушек через мясорубку, а затем скормил собакам. После убийства на попутках он уехал из Волжского в Химки.

