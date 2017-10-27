Волгоградский маньяк пропустил двух девушек через мясорубку и скормил собакам

В подмосковных Химках задержан мужчина, обвиняемый в убийстве двух молодых жительниц города Волжский Волгоградской области. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщается на сайте МВД России.

Задержанный с 18 октября находился в розыске по обвинению в двойном убийстве. По версии следствия, несколькими днями ранее он вышел из караоке-клуба в Волжском с двумя знакомыми, и больше девушек никто не видел, их телефоны были отключены.

Материалы по теме Разделано в России Самые страшные серийные убийцы СССР и России

На сайте Следственного комитета Волгоградской области уточняется, что мужчину зовут Александр Масленников. Ему 31 год, и он в мае освободился из колонии, где отбывал 11-летний срок за изнасилование.

Следователи выяснили, что через несколько дней после встречи с девушками в Волжском Масленников уехал на попутках в Химки, где проживала его близкая подруга. Возле ее дома рецидивист и был задержан.

«В ближайшее время он будет этапирован в Волжский для проведения с его участием следственных действий», — говорится в сообщении.

По данным издания «Блокнот Волгоград», в Волжском освободившийся Масленников проживал у отца и снимал еще одну квартиру для встреч с любовницами. Туда он, предположительно и отвел пропавших девушек. Из подъезда он вышел один, с двумя большими сумками.

«МК в Волгограде» со ссылкой на источник сообщает, что Масленников пропустил тела убитых девушек через мясорубку, а затем скормил их собакам. С подругой, у которой мужчина скрывался, он познакомился в социальной сети после совершения преступления, а затем напросился к ней в гости.