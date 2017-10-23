На дне московского пруда нашли части тела

В пруду на территории парка «Покровское-Стрешнево» на северо-западе Москвы обнаружены человеческие останки. Об этом в понедельник, 23 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«22 октября, около пяти вечера, в полицию обратились рабочие, занимавшиеся очисткой прудов в парке в районе дома номер два по Полесскому проезду. Они заявили об обнаружении останков тела в водоеме», — рассказали в полиции.

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела. Сотрудникам предстоит выяснить, кому принадлежали останки, когда и по какой причине наступила смерть человека.

3 октября в Битцевском лесу столицы были обнаружены отрубленные мужские ноги, а на следующий день — тело женщины. В ряде СМИ появились слухи об орудующем в парке маньяке, подражателе Александра Пичушкина, который с 1992 по 2006 годы совершил там 46 убийств.

Источник «Ленты.ру» опроверг сведения о серийном убийце, пояснив, что преступления в лесу были совершены во время пьяной драки.