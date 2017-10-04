В Битцевском парке за cутки нашли труп женщины и части мужских тел

Следователи устанавливают обстоятельства убийства женщины и обнаружения фрагментов мужских тел на юго-западе столицы. Об этом в среду, 4 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По словам Ивановой, вечером 3 октября за супермаркетом на улице Миклухо-Маклая были обнаружены останки человека, предположительно — мужчины. Утром 4 октября в Битцевском парке, неподалеку от той же улицы, прохожие увидели тело 37-летней женщины, причиной смерти которой стали множественные ножевые ранения. Неподалеку от тела следователи позже нашли мужскую голову.

«По фактам смерти женщины и обнаружения головы мужчины возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По факту обнаружения фрагментов тела мужчины начата доследственная проверка. Пока говорить о том, что все останки каким-то образом связаны между собой, у следствия оснований нет», — сообщила Иванова.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что говорить о появлении нового маньяка в Битцевском парке преждевременно.

«Даже если выяснится, что фрагменты мужского тела принадлежат одному и тому же человеку и он связан с женщиной, то характер преступления больше похож на обычную бытовуху в ходе совместного распития спиртного. По результатам осмотра мест происшествий говорить о том, что преступление совершил серийный убийца, оснований нет», — отметил он.

Собеседник редакции добавил, что в Битцевском парке, как и в любом другом крупном лесопарке Москвы, тела находят регулярно: во-первых, здесь чаще всего распивают спиртное на открытом воздухе, и в ходе этих застолий совершаются убийства, а во-вторых, тела привозят туда с расчетом, что среди деревьев найти их будет сложнее.

С 1992 по 2006 год в Битцевском парке совершал убийства Александр Пичушкин, получивший прозвище Битцевский маньяк. Среди его жертв — 46 мужчин и 3 женщины. В настоящее время серийный убийца отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная сова».