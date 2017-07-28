Житель Подмосковья кухонным ножом отрезал голову собутыльнику

В подмосковном Егорьевске мужчине отрезали голову кухонным ножом. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета России.

«Установлена причастность к совершению данного преступления 32-летнего уроженца города Щелково Московской области, которому предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления», — говорится в тексте. Его помогли найти и задержать сотрудники Росгвардии. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Труп с множественными колото-резаными ранами и отрезанной головой обнаружили в четверг, 27 июля. По данным следствия, убийство было совершено из-за бытовой ссоры во время распития спиртного. «Ранения потерпевшему, а также посмертное отчленение головы, причинены кухонным ножом», — отметили в СКР.

10 апреля суд приговорил к 18 годам заключения бывшего полицейского Михаила Дроника за убийство семьи соседей по коммуналке из-за ссоры с одним из них. Мужчина расчленил тела убитых и пытался уничтожить их, растворив в кислоте.