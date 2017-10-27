Силовые структуры
 

Присыпанные листвой тела жертв волгоградского маньяка нашли в лесополосе

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Масленников
Александр Масленников

В городе Волжский (Волгоградская область) обнаружили тела двух девушек, предположительно, убитых ранее судимым мужчиной, задержанным в Подмосковье. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает «Блокнот-Волгоград».

«Присыпанные листвой тела обнаружены в лесопосадке недалеко от кафе "Каспий" на улице Пушкина. Именно в этой зоне активнее всего велись поиски», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что задержанный Александр Масленников полностью признал свою вину.

Ранее стало известно о задержании Масленникова в городе Химки. С 18 октября он находился в розыске по обвинению в двойном убийстве. По версии следствия, несколькими днями ранее он вышел из караоке-клуба в Волжском с двумя знакомыми, и больше девушек никто не видел, их телефоны были отключены.

По данным следователей, Масленникову 31 год, и он в мае освободился из колонии, где отбывал 11-летний срок за изнасилование. Следователи выяснили, что через несколько дней после встречи с девушками в Волжском Масленников уехал на попутках в Химки, где проживала его близкая подруга. Возле ее дома рецидивист и был задержан.

СМИ отмечают, что в Волжском освободившийся Масленников проживал у отца и снимал еще одну квартиру для встреч с любовницами. Туда он, предположительно, и отвел пропавших девушек. Из подъезда он вышел один с двумя большими сумками. По данным из отдельных источников, Масленников пропустил тела убитых девушек через мясорубку, а затем скормил их собакам. С подругой, у которой мужчина скрывался, он познакомился в социальной сети после совершения преступления, а затем напросился к ней в гости.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Обнаружены тела убитых Александром Масленниковым волжанок Подробнее: http://bloknot-volgograd.ru/news/obnaruzheny-tela-ubitykh-aleksandrom-maslennikovym
Волгоградский маньяк пропустил двух девушек через мясорубку и скормил собакам
Омский экспедитор расчленил девушку во время свидания из-за фиаско в постели
Последние новости
После обвинений в адрес Соловьева журналистку «Эха Москвы» вывезут из России
Президент Киргизии посоветовал оппозиционерам переехать в Казахстан
Неизвестные фотографии Джона Леннона нашли среди мусора
Промах с пенальти, удаление и пропущенный гол лишили команду победы за 30 секунд
Цена на нефть поставила рекорд с 2015 года
Установлена главная причина взрывов смартфонов
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда  
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:04Сегодня

«Контрактники сгорят в первый месяц войны»

Сможет ли российская армия отказаться от призывников
12:03Сегодня

В Томске мужчина совершил пять ограблений с помощью «Сникерса»

15:45Сегодня

Главу РАМТ арестовали по делу Серебренникова о хищениях

16:0426 октября

Следователи рассказали о сговоре директора РАМТ и Серебренникова

Силовые структуры00:0225 октября

Приворот не туда

За что в России убивают колдуний и гадалок
14:15Сегодня

Волгоградский маньяк пропустил двух девушек через мясорубку и скормил собакам

13:51Сегодня

В Москве нашли сбежавших из детдома воспитанниц

13:3225 октября

Бывшего начальника тюремной больницы Петербурга обвинили в смерти осужденной

Силовые структуры00:0117 октября

Твой папа педофил

Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
12:32Сегодня

Двух полицейских из Балашихи задержали за разбойное нападение

11:15Сегодня

На балконе пятиэтажки в Балашихе нашли самодельную бомбу

13:1826 октября

В отношении подруги полковника Захарченко закрыли дело о мошенничестве

Россия
«Выдали в коробочке. Похоронили сами»
Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
Еда в добрые руки
Где могут бесплатно поесть московские студенты и пенсионеры
Шаверму разрешили называть швармой
Прокуратура Чечни забыла опросить вынужденных ходить на матчи «Ахмата» студентов
Жмут от груди
Чем живут россиянки с огромными мыщцами
Пострадавший от петарды оказался жильцом квартиры с бомбой на балконе
Милонов вызвал на баттл ловца покемонов Соколовского
Все материалы
Мир
Эра товарища Си
Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Откололись: Каталония объявила независимость
Испании угрожает гражданская война
Испания решила лишить Каталонию независимости
Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Все материалы
Бывший СССР
Взрывной характер: за что подорвали Игоря Мосийчука
Месть Кадырова, российский след и украинские разборки
В Приднестровье придумали способ присоединиться к России
Президент Киргизии посоветовал оппозиционерам переехать в Казахстан
Мосийчук рассказал о моменте взрыва
Белорусского милиционера уволили за пинок котенка
Посол США рассказала о военной помощи Киеву на 750 миллионов долларов
Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов
Все материалы
Экономика
Сильвио БерлускониСладкий наркотик
Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги
Цена на нефть поставила рекорд с 2015 года
В России создадут криптовалютный обменник
Маск пожарил хот-доги на крыше Гигафабрики
Правительство разрешило ввоз турецких помидоров в Россию
Путем Достоевского
Баден-Баден стал ближе с началом регулярных авиарейсов «Победы»
Из пешек в ферзи
Российские шапки выходят на мировой рынок
Все материалы
Силовые структуры
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Приворот не туда
За что в России убивают колдуний и гадалок
Мясорубка: под Волгоградом маньяк скормил девушек собакам
Он отсидел по тяжкой статье и взялся за старое
Главу РАМТ арестовали по делу Серебренникова о хищениях
Волгоградский маньяк пропустил двух девушек через мясорубку и скормил собакам
В Москве нашли сбежавших из детдома воспитанниц
Двух полицейских из Балашихи задержали за разбойное нападение
Все материалы
Наука и техника
Позы и слезы
Кого соблазняла Матильда
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Установлена главная причина взрывов смартфонов
Доказана польза голодания в борьбе со старением
Китай испытал секретную подлодку на МГД-генераторе
Россияне раскупили iPhone X за три минуты
Все материалы
Спорт
Федор и Александр Емельяненко«Иуда, для тебя я Федор, а не Федя»
Братья Емельяненко перестали общаться и возненавидели друг друга
Промах с пенальти, удаление и пропущенный гол лишили команду победы за 30 секунд
Пораскинули мозгами
Боксеры обманом попадают на ринг и обрекают себя на смерть
Прохоров нашел покупателя акций «Бруклин Нетс»
Александр Емельяненко призвал «дядю Федора» спуститься на землю
Емельяненко-младшего назвали лжецом и обиженной девочкой
Названа сумма призовых для команд-участниц ЧМ-2018 в России
Все материалы
Культура
Про белого качка
Канадские бодибилдеры, влюбленные малолетки и Америка в крови: DocLisboa 2017
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Дракон, огонь и крупный огурец
Лучшие книги для подростков на каникулах
Названы самые дорогие российские художники
Шнуров купил квартиру 30 лет жившей в конюшне старушке
Тейлор Свифт разделась и показала свои протезы в новом клипе
Украинская певица рассказала о внезапном всплеске либидо
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
Жену Ченнинга Татума затравили за излишнюю сексуальность
После обвинений в адрес Соловьева журналистку «Эха Москвы» вывезут из России
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
«Зимой здесь паршиво»
В Восточной Европе серо и бедно, но не безнадежно
Маликов зачитал рэп и провозгласил себя «Императором Твиттера»
Азиат Василий в прямом эфире избил пытающуюся утешить его девушку
Все материалы
Ценности
В пасти безумия
Девушки за кулисами Недели моды не только раздеваются
Японцы показали самый устойчивый в мире мотоцикл
Проданы самые дорогие в мире подержанные часы
Московские йоги получат коврики от Valentino
Грузинские дизайнеры выпустили на подиум в центре Москвы полуобнаженных моделей
Швейцарцы выпустили часы за 20 тысяч долларов в честь Октябрьской революции
Электромобили Nissan запоют ради пешеходов
Все материалы
Путешествия
«Все толкаются и огрызаются»
Россиянка в Японии проверила туалеты, оценила бомжей и закупилась носками
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Определен самый удобный для путешествий паспорт
На Эйфелевой башне открылась площадка для гольфа
Десять альпинистов погибли в Монголии
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Все материалы
Из жизни
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
Обладателями спиннеров стала половина россиян
В Великобритании арестовали мужчину за секс с лошадьми
Паразиты сделали пенис кенийца 90-сантиметровым
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Все материалы
BMW пя… то есть шестой серии GT. Первый тест
Знакомимся с новым и очень большим хэтчбеком BMW
Главные премьеры мотор-шоу в Токио
Автопилоты, искусственный интеллект и электрокары – все самое крутое с выставки в японской столице
Из гонок на прилавок
Самые интересные серийные машины, которые сначала показали в виде гоночных
Человек, ты больше не нужен
Первый тест-драйв жутко умного седана Audi A8
«АвтоВАЗ» подтвердил разработку вседорожного седана Vesta
Ford придумал «робопопа» для тестов автомобильных кресел
Самым популярным пикапом России стал «Пикап»
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы