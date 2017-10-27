Присыпанные листвой тела жертв волгоградского маньяка нашли в лесополосе

В городе Волжский (Волгоградская область) обнаружили тела двух девушек, предположительно, убитых ранее судимым мужчиной, задержанным в Подмосковье. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает «Блокнот-Волгоград».

«Присыпанные листвой тела обнаружены в лесопосадке недалеко от кафе "Каспий" на улице Пушкина. Именно в этой зоне активнее всего велись поиски», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что задержанный Александр Масленников полностью признал свою вину.

Ранее стало известно о задержании Масленникова в городе Химки. С 18 октября он находился в розыске по обвинению в двойном убийстве. По версии следствия, несколькими днями ранее он вышел из караоке-клуба в Волжском с двумя знакомыми, и больше девушек никто не видел, их телефоны были отключены.

По данным следователей, Масленникову 31 год, и он в мае освободился из колонии, где отбывал 11-летний срок за изнасилование. Следователи выяснили, что через несколько дней после встречи с девушками в Волжском Масленников уехал на попутках в Химки, где проживала его близкая подруга. Возле ее дома рецидивист и был задержан.

СМИ отмечают, что в Волжском освободившийся Масленников проживал у отца и снимал еще одну квартиру для встреч с любовницами. Туда он, предположительно, и отвел пропавших девушек. Из подъезда он вышел один с двумя большими сумками. По данным из отдельных источников, Масленников пропустил тела убитых девушек через мясорубку, а затем скормил их собакам. С подругой, у которой мужчина скрывался, он познакомился в социальной сети после совершения преступления, а затем напросился к ней в гости.